Лежав під льодовиком з давніх-давен: у горах Альп знайшли незвичайний візок (фото)

Візок був під льодовиком, який почав танути

У Швейцарії мандрівник Серджіо Вірі виявив бамбуковий візок незвичайного вигляду.

Про це повідомляє Heritage Daily. Візок знаходився під льодовиком у районі перевалу Шплюген. Він з’єднує долину Хінтеррайн та Шплюген у швейцарському кантоні Граубюнден із долиною Сан-Джакомо та К’явенною, які знаходяться у провінції Сондріо (Італія).

Бамбуковий візок зберігся з давніх часів, коли в цьому місці проходив торговий шлях. Але потім він був похований під льодом.

Ось так цей візок виглядає на фото. Серджіо Вірі став першим, хто пройшов цим древнім шляхом вже після сходу льодовика.

Джерело: Heritage Daily

На подив вчених, візок з бамбукових лозин і шнурів добре зберігся. Крім того, для Європи бамбук — рідкісна рослина, адже він росте переважно в тропічних та субтропічних країнах Азії. У Європі ця вологолюбна рослина була завезена в кінці XVIII або на початку XIX століття.

Про фургон також повідомили в археологічній службі кантону Граубюнден. Вченим ще належить оглянути особисто цю знахідку.

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