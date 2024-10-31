Археологи знайшли 12 тисячолітніх статуй, відомих як "вартові дверей" (фото)

Вони були на глибині близько 1,5 метра під землею

Археологи з Національного управління Аспара (ANA), що працювали разом з дослідниками з Китайської урядової групи з охорони Ангкора (CSA), вели розкопки в парку Ангкор у Камбоджі, де знаходиться знаменитий храм Ангкор-Ват, та виявили дюжину статуй, відомих як "охоронці дверей".

Вік статуй, які вчені назвали "чудовим відкриттям", як вважають, становить близько 1000 років. Про це повідомляє Ancient Origins.

Статуї Ангкора було знайдено лише кілька днів тому похованими біля північної брами, що ведуть до Королівського палацу XI століття в Ангкор-Тхомі, який був останньою столицею Кхмерської імперії. Ці статуї встановлювалися поруч із дверима чи воротами, які ведуть у важливі будівлі, тому археологи називають їх "вартовими дверей".

Раніше цієї осені знахідка лише однієї з таких статуй викликала великий переполох в археологічному співтоваристві Південно-Східної Азії. Але цього разу археологи зірвали джекпот, розкопавши 12 постатей, які мають величезне релігійне та духовне значення в індуїстській релігії.

Дослідники почали копати в цьому районі, не особливо чекаючи на щось знайти, тому вони були шоковані, коли почали викопувати стародавні статуї з пісковика, одну за одною. Статуї було поховано на різній глибині, причому останню було знайдено на глибині близько 1,4 метра під землею.

Статуї трохи відрізнялися за розміром. Найменші "вартові дверей" були близько одного метра заввишки, тоді як найбільші мали висоту близько 110 сантиметрів. Декілька статуй опинилися в досить хорошому стані.

Всі вони зображали унікальних персонажів з дещо різними рисами. За словами камбоджійського археолога Сорна Чанторна, їх прикраси для волосся на обличчі, зокрема, були різними, що надавало кожному "охоронцеві дверей" характерний зовнішній вигляд.

Раніше спільна єгипетсько-німецька археологічна місія з Університету Сохаг та Берлінського університету виявила труну жінки на ім’я "Іті". Вона була єдиною дочкою правителя Асьюта за правління царя Сенусрета I, відомого як "Хафай-Хапі".