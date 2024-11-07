Лежала под ледником с давних времен: в горах Альп нашли необычную тележку (фото)

Тележка находилась под ледником, который начал таять

В Швейцарии путешественник Серджио Вери обнаружил бамбуковую тележку необычного вида.

Об этом сообщает Heritage Daily. Тележка находилась под ледником в районе перевала Шплюген. Он соединяет долину Хинтеррайн и Шплюген в швейцарском кантоне Граубюнден с долиной Сан-Джакомо и Кьявенной, которые находятся в провинции Сондрио (Италия).

Бамбуковая тележка сохранилась с древних времен, когда в этом месте проходил торговый путь. Но затем он оказался погребен подо льдом.

Вот так эта тележка выглядит на фото. Серджио Вери стал первым, кто прошел по этому древнему пути уже после схода ледника.

Источник: Heritage Daily

К удивлению ученых, тележка из бамбуковых прутьев и шнуров хорошо сохранилась. Кроме того, для Европы бамбук — редкое растение, ведь он растет, преимущественно, в тропических и субтропических странах Азии. В Европе данное влаголюбивое растение было завезено в конце XVIII или начале XIX века.

О фургоне также сообщили в археологическую службу кантона Граубюнден. Ученым еще предстоит осмотреть лично данную находку.

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