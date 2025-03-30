На Київщині обмежать рух транспорту: коли і чому

Просять врахувати цю інформацію під час переміщення

Обмеження руху у Києві та області буде у понеділок, 31 березня. Причиною є проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. У цей день відзначать річницю звільнення Київщини.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у Facebook. Там також зазначили, що військові відомства мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах.

Обмеження руху на дорогах — що відомо

"31 березня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", — йдеться у повідомленні.

Управління державної охорони повідомляє, що згідно з законом іноземним делегаціям, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона УДО.

Також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

День звільнення Київщини

В Україні 31 березня відзначають другу річницю звільнення Київщини від російських загарбників, зокрема Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля та ще цілої низки населених пунктів області. З нагоди цієї дати наш народ вшановує силу всіх воїнів Сил оборони, хто здійснив той героїчний подвиг та витіснив ворога з українських земель.

– Вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз б’ється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечать. Українці мурують, а не руйнують. Рятують життя, а не лізуть до інших неситим оком, як Москва, – сказав президент Володимир Зеленський.

Крім того, у цей день голова держави підняв прапор на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, а також вручив почесні відзнаки міст-героїв України та державні нагороди військовослужбовцям.

Зверніть увагу, в перші дні повномасштабної війни росіяни зайшли в Київську область, де наробили багато лиха, розбивши танками та артилерією будинки, парки, дороги. "Телеграф" розповів, як з того моменту відновили міста під Києвом.

Раніше "Телеграф" писав, що до Києва приїздив спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог.