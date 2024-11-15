Середня магнітна буря виросла до сильної: чого очікувати на вихідних

Шторм перетнув червону межу

Хоча сонячна пляма AR3889, яка постійно лякала спалахами, затихла, але на Землі вирує сильний геомагнітний шторм. Ще у четвер, 14 листопада, його потужність не перевищувала 4 балів.

Як повідомили астросиноптики з сайту Meteoagent який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кінець тижня принесе землянам сильну магнітну бурю в 6 балів, яка триматиметься протягом 15 листопада.

Вже наступного дня, 16 листопада, її потужність впаде до "зеленого" рівня, тобто очікується мінімальна сонячна активність. Така сама синоптична ситуація прогнозується і в останній день тижня — 17 листопада.

Дані по прогнозу сонячних спалахів оновлюються онлайн, адже інформація про активність на світилі надходить кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом щодо того, якою буде погода в Україні у листопаді. За його словами, протягом місяця середньомісячна температура з високою ймовірністю очікується в межах кліматичної норми.