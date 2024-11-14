Земля в тенетах середньої магнітної бурі, а сонячна пляма продовжує лякати ймовірними спалахами

Чого очікувати від геопогоди до кінця цього тижня

На Землі продовжує триматись середня магнітна буря в 4 бали. Найближчими днями її сила не ростиме, але вона пануватиме до кінця робочого тижня.

Сонячна пляма AR3889 знову погрожує спровокувати сонячний спалах класу X, не створивши його насправді. Пляма має нестабільне магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке може вибухнути будь-якої миті, як наголошують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Згідно з прогнозом вчених зі сайту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), ймовірність сонячного спалаху класу Х, тобто найбільшого з максимальних, 14 листопада складає 20%.

Магнітні бурі на Землі протягом 14-17 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 14 листопада, магнітне поле Землі знаходиться в лапах середньої магнітної бурі в 4 бали. Вона має протриматись 15 листопада.

Цими вихідними, 16 та 17 листопада, не очікується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України погіршиться погода 14 листопада.