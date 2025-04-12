Де купити найдешевші яйця до Великодня. Огляд цін у популярних супермаркетах

Ціни тримаються на високому рівні

Наближається Великдень й незабаром українці фарбуватимуть яйця. Традиційно цей продукт дорожчає перед святом.

"Телеграф" розповідає, де найвигідніше купити яйця до Великодня. Ми поцікавилися цінами у трьох популярних торгових мережах України.

Скільки коштують яйця в АТБ

Супермаркет робить незначні знижки на цей продукт (5-6%). Ціни за десяток курячих яєць стартують від 63,40 грн — Своя лінія, 1 категорія. Вага яйця першої категорії — від 55 до 64,9 г Продукт того ж виробника вищої категорії (від 65 до 75,9 гр) коштує 67,90 грн. Десяток яєць вищої категорії від "Квочка" — 77,90.

Скільки коштують яйця в Сільпо

Найдешевша пропозиція — 64,56 грн за десяток яєць "Це-Яйце!" "Від молодих курочок" 2 категорії (вага — від 45 до 54,9 г). Є пакування у шість яєць за ціною 59,99 грн — "Лавка традицій" "Вільний випас" С0 (від 65 до 75,9 г). Яйця Ясенсвіт Mixed різновагові коштують 69,99 грн за 10 штук. Яйця курячі Від доброї курки Київська першої категорії — 79,74 грн.

Скільки коштують яйця в VARUS

У Варусі ціни вказано за одне яйце. Найдешевше яйце другої категорії С2 (51,7 г) коштує 4,89 грн — 48,90 за десяток. Яйце куряче нефасоване С0 (65 г) коштує 5,99 грн, за десяток вийде 59,90 грн. Таким чином, найдешевші яйця саме в цьому супермаркеті. Наприклад "Це — яйце!" від молодих курочок другої категорії коштують 62,20 грн за десяток, тоді як у Сільпо — 64,56 грн.

Як розповідав "Телеграф", у березні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,5% у порівнянні з лютим, а з початку року — на 3,5%. Лідером зростання стали яйця, які за березень додали одразу 18,8%, а у річному вимірі — майже 45%.