На зустрічі "Рамштайн" створили Коаліцію РЕБ: що це таке

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У п'ятницю, 11 квітня, в межах засідання Контактної групи з питань оборони України на зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Рустем Умєров разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом офіційно оголосив про запуск нової Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram. РЕБ є критично важливою частиною сучасної війни.

"Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату "Рамштайн". До ініціативи приєдналися 10 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри", – йдеться у публікації.

Зазначається, що Коаліція РЕБ зосередиться на:

- закупівлі обладнання

- навчанні та підготовці фахівців

- розробці політик та доктрин у сфері РЕБ

"РЕБ — критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони", – пояснили у військовому відомстві.

Як розповіли у Міноборони, метою створення коаліції є не тільки задоволення поточних потреб ЗСУ в засобах РЕБ, а й закладка фундаменту для довгострокового розвитку цього напрямку.

Раніше заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, що "Шахеди" стали в рази небезпечнішими. Вони розкидають вибухонебезпечні предмети.