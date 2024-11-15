Средняя магнитная буря выросла до сильной: чего ожидать на выходных

Шторм пересек красную границу

Хотя солнечное пятно AR3889, которое постоянно пугало вспышками, затихло, но на Земле бушует сильный геомагнитный шторм. Еще в четверг, 14 ноября, его мощность не превышала 4 балла.

Как сообщили астросиноптики с сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, конец недели принесет землянам сильную магнитную бурю в 6 баллов, которая будет держаться в течение 15 ноября.

Уже на следующий день, 16 ноября, ее мощность упадет до "зеленого" уровня, то есть ожидается минимальная солнечная активность. Такая же синоптическая ситуация прогнозируется и в последний день недели — 17 ноября.

Данные по прогнозу солнечных вспышек обновляются онлайн, ведь информация об активности на светиле поступает каждые 10 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известный синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом о том, какой будет погода в Украине в ноябре. По его словам, в течение месяца среднемесячная температура с высокой вероятностью ожидается в пределах климатической нормы.