Похолодає, проте ненадовго: якою буде погода в Україні 15 листопада

Нічні температури коливатимуться біля нуля

У п’ятницю, 15 листопада, в Україні очікується хмарна і прохолодна погода. У більшості областей можливий мокрий сніг.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про це у своєму Telegram-канал. За її прогнозом, мокрий сніг випаде в західних, північних і центральних областях, тоді як на півдні та сході країни серйозних опадів не передбачається.

Температура повітря залишатиметься низькою, вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +1…+5 градусів. Такі температури очікуються на більшості території України. Лише у південних регіонах можна чекати на +6…+8.

Вітер буде північно-західного напрямку, помірний, хоча на заході можливі сильні пориви, що додатково посилить відчуття холоду. Нічні температури коливатимуться біля нуля.

Прогноз погоди 15 листопада

У Києві 15 листопада також прогнозується мокрий сніг. Температура вночі близька до нуля, вдень — близько +2 градусів.

Згідно з прогнозом Діденко, на вихідних прийде потепління. Вже в суботу, 16 листопада, температура підніметься до +4…+7 градусів, а в неділю, 17 листопада, потепліє ще більше — до +6…+12 градусів, зокрема в Києві до +10 градусів.

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