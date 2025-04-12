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Схожий на 20-сантиметрового дракона: хто такий крокодиловий сцинк (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Крокодиловий сцинк має оранжеві плями навколо очей Новина оновлена 12 квітня 2025, 10:19
Крокодиловий сцинк має оранжеві плями навколо очей. Фото misanimales.com

Одна з найефектніших домашніх ящірок може оселитись у вас усього за 10 тисяч

Серед екзотичних улюбленців популярність завойовує крокодиловий сцинк. Мініатюрна рептилія Tribolonotus gracilis (так звучить наукова назва) — один із найцікавіших мешканців тропіків, якого природа наділила виглядом справжнього дракончика.

Ці ящірки мешкають у дощових лісах Нової Гвінеї, в Індонезії та Папуа-Новій Гвінеї. Однак приблизно за 10-11 тисяч гривень (розцінки в Києві), вони можуть стати домашніми улюбленцями. Така малесенька рептилія — завдовжки 20–25 см і вагою до 45 грамів, не займає багато місця.

Крокодиловий сцинк оголошення про продаж
Самки крокодилового сцинка коштують дорожче
Крокодиловий сцинк
Часто їх купують парою

Попри свою екзотичність, ці істоти добре приживаються в домашніх умовах. Для утримання сцинка потрібен тераріум не менше 70×30×30 см із кокосовим субстратом, високою вологістю (75–80%) і стабільною температурою 22–26°C. Удень важливо забезпечити 12-годинний світловий режим із УФ-лампами, а також подбати про укриття, адже ці ящірки не люблять зайвої уваги.

Їхній спосіб життя потайний: активні вони переважно в сутінках і вночі. Тіло крокодилового сцинка тіло вкрите темно-коричневими лусками, а на спині — чотири ряди великих щитків, схожих на броню. Завдяки кістковим пластинам на голові також посилюється схожість із драконами із казок, от тільки крил — немає.

Крокодиловий сцинк
Крокодиловий сцинк - надзвичайно мініатюрний

Раніше "Телеграф" розповідав не тільки про екзотичних тварин, яких купують люди. Маючи 170 тисяч гривень можна придбати надзвичайно красиву рослину — рододендрон з фіолетовими квітами, обхват якого — понад 2 метри.

Теги:
#Домашні тварини #Рептилії #Домашні улюбленці