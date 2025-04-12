Схожий на 20-сантиметрового дракона: хто такий крокодиловий сцинк (фото, відео)

Одна з найефектніших домашніх ящірок може оселитись у вас усього за 10 тисяч

Серед екзотичних улюбленців популярність завойовує крокодиловий сцинк. Мініатюрна рептилія Tribolonotus gracilis (так звучить наукова назва) — один із найцікавіших мешканців тропіків, якого природа наділила виглядом справжнього дракончика.

Ці ящірки мешкають у дощових лісах Нової Гвінеї, в Індонезії та Папуа-Новій Гвінеї. Однак приблизно за 10-11 тисяч гривень (розцінки в Києві), вони можуть стати домашніми улюбленцями. Така малесенька рептилія — завдовжки 20–25 см і вагою до 45 грамів, не займає багато місця.

Самки крокодилового сцинка коштують дорожче

Часто їх купують парою

Попри свою екзотичність, ці істоти добре приживаються в домашніх умовах. Для утримання сцинка потрібен тераріум не менше 70×30×30 см із кокосовим субстратом, високою вологістю (75–80%) і стабільною температурою 22–26°C. Удень важливо забезпечити 12-годинний світловий режим із УФ-лампами, а також подбати про укриття, адже ці ящірки не люблять зайвої уваги.

Їхній спосіб життя потайний: активні вони переважно в сутінках і вночі. Тіло крокодилового сцинка тіло вкрите темно-коричневими лусками, а на спині — чотири ряди великих щитків, схожих на броню. Завдяки кістковим пластинам на голові також посилюється схожість із драконами із казок, от тільки крил — немає.

Крокодиловий сцинк - надзвичайно мініатюрний

Раніше "Телеграф" розповідав не тільки про екзотичних тварин, яких купують люди. Маючи 170 тисяч гривень можна придбати надзвичайно красиву рослину — рододендрон з фіолетовими квітами, обхват якого — понад 2 метри.