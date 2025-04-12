У Києві знайшли вражаючий цар-балкон розміром з цілу квартиру (відео)

При зведенні цієї квартири використали сучасні технології

У одному з тихих спальних районів Києва з'явилася унікальна квартира, що поєднує незвичайний підхід до простору та сучасні технології. Цей варіант житла точно не залишить байдужим жодного шукача нестандартних рішень!

Відповідне відео опублікували в популярній соцмережі TikTok. Як зазначив автор, однією з головних особливостей цієї квартири є величезний балкон, який фактично став окремою кімнатою.

Розмір цієї "кімнати на балконі" — 4 метри завширшки й 11 метрів у довжину, що дає величезні можливості для використання простору. Тут можна розташувати як місце для відпочинку, так і робочий куточок чи навіть міні-сад.

Така площа, звісно, є величезною перевагою для мешканців, оскільки дозволяє створити комфортну та функціональну зону прямо вдома.

Для чого перший поверх

Якщо для більшості перший поверх асоціюється з певними незручностями, то ця квартира повністю змінює уявлення про житло на нижніх поверхах. Серед типових проблем першого поверху, таких як шум із двору, вогкість та решітки на вікнах, тут знайшли ефективні рішення. Для уникнення вогкості в будівництві використані металеві опори, що допомагають зберегти сухість приміщення.

Сучасна теплоізоляція

Технології будівництва, використані при зведенні цієї квартири, дозволяють значно знижувати енергоспоживання. Термоізоляція, що складається з 15-20 сантиметрів матеріалу, забезпечує ефективну теплоізоляцію та захист від зовнішніх погодних умов.

Ця квартира могла б стати чудовим прикладом того, як можна перетворити звичайне житло в комфортне та практичне. Ідеальне поєднання простору, сучасних технологій та зручностей робить це місце дійсно унікальним на ринку нерухомості столиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі пропонують зняти екстравагантну "квартиру на землі". За невеликі гроші наймачам пропонують навіть свою ділянку, проте є нюанс.