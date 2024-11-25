Сонце приготувало подарунок для Землі у вигляді сильної магнітної бурі. Коли вона завершиться

Світило не довго мовчало

Деякий час на Сонці трималась низька активність, але цей тиждень розпочався зі сильної магнітної бурі. Астросиноптики поділились прогнозом, яка сила геомагнітного шторму та коли він завершиться.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 25 листопада, наша планета потерпає від магнітної бурі в 6 балів, тобто сильної.

Потім, упродовж 26 листопада-1 грудня на Землі не відбудеться будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Дані щодо прогнозу сонячних спалахів оновлюються онлайн, адже інформація про активність на світилі надходить кожні 10 хвилин.

Для довідки: для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу — К-індекс. Якщо на графіку є значення, що коливаються від 1 до 4, то вони вважаються незначними й майже не впливають. А якщо є бурі від 5 до 9 балів, то вони несуть загрозу для магнітного поля Землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде в Україні суттєве похолодання на початку нового тижня.