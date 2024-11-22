Сонце вирішило відпочити? Чи очікуються магнітні бурі на Землі до кінця тижня

Є оновлений графік коливань

Сонце останніми днями не створює будь-яких спалахів, адже його активність знаходиться на низькому рівні. До кінця поточного тижня астросиноптики не прогнозують будь-яких коливань вище 4 балів включно.

Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була помірною. За цей період відбулось два спалахи класу С та один вибух класу М1,1, як повідомили фахівці з Meteoprog.

Такі спалахи можуть стати причиною невеликого рівня радіоперешкод та сонячного радіаційного шторму.

Протягом п'ятниці, 22 листопада, прогнозується мінімальна сонячна активність, з низькою ймовірністю вибуху класу М та невеликою — спалаху класу Х.

Водночас можливість малого геомагнітного шторму складає 10%, а великого — 1%.

Магнітні бурі на Землі упродовж 22-24 листопада

Тим часом як повідомили вчені зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, упродовж 22-24 листопада на Землі не відбудеться будь-яких геомагнітних коливань вище 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які області України найближчим часом засипле снігом. Однак тривалих морозів синоптики не прогнозують.