Не лише квартири преміум-класу. Що відомо про майно експрокурора Одеської області в ОАЕ

Олег Корнілов працював у прокуратурі Одеської області за часів Януковича

Колишній заступник головного прокурора Одещини Олег Корнілов займався фінансовими махінаціями з нерухомістю в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомила журналістка української служби Радіо Свобода, редактор проекту "Схеми" Кіра Толстякова. За даними офіційного земельного реєстру Дубая, Корнілов придбав дві квартири та готельні апартаменти загальною вартістю понад 400 тисяч доларів.

Згідно з розслідуванням програми "Схеми", квартири він купив у 2011 та 2012 році, коли він був заступником керівника прокуратури Одеської області. Площі квартир у преміум-комплексі Jumeirah Bay X1 Tower, становлять 47 та 38 квадратних метрів, відповідно.

Олег Корнілов

Цей комплекс розташований з виходом до штучного озера і неподалік пляжів Перської затоки: за них Корнілов заплатив понад 180 тисяч доларів США.

Jumeirah Bay X1 Tower. Джерело: Радіо Свобода

Далі Корнілов перейшов на посаду начальника слідчого управління обласної прокуратури, але у 2014 році, після перемоги Революції Гідності, його було звільнено відповідно до законодавства про люстрацію. Того ж року він подав позов до Одеського окружного адміністративного суду на прокуратуру.

Він вимагав відновити його на роботі, виплатити зарплату за "вимушений прогул" (сума — понад 2 мільйони гривень), а також зняти заборону обіймати посади впродовж 10 років. За цей час Корнілов інвестував у готельні апартаменти на 48 квадратних метрів в елітному районі Дубая – у комплексі Aykon City-Tower B. Це сталося у 2016 році та коштувало понад 210 тисяч доларів США. На той момент комплекс тільки зводився — будівництво було завершено восени 2023 року.

Комплекс Aykon City Tower. Джерело: Радіо Свобода

Витяг із земельного реєстру Дубая на готельний номер у комплексі Aykon City-Tower B. Джерело: Радіо Свобода

Поки комплекс Aykon будувався, Корнілов у 2020 році вирішив продати апартаменти в Jumeirah Bay X1 Tower. Того ж року Одеський окружний адміністративний суд поновив його на посаді начальника слідчого управління прокуратури Одеської області, а 2021 року апеляційний суд остаточно поновив його. Також йому виплатили понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул" з 2014 року. У серпні 2022 року він звільнився "за власним бажанням".

Толстякова зазначає, що після публікації розслідування Національне агентство України з протидії корупції перевірило декларацію та передало інформацію до Національного антикорупційного бюро України. Детективи вже розпочали відповідне розслідування.

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