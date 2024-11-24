Наготуйте шапки та рукавички: коли синоптики обіцяють українцям суттєве похолодання

Готуємося до зустрічі з зимою

У понеділок, 25 листопада, погода в Україні продовжить демонструвати мінливий характер, характерний для пізньої осені. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність, а опади малоймовірні.

Такий висновок можна зробити у прогнозу "Укргідрометцентру". Мапу погодних коливань опублікували на своєму сайті.

Так, на більшій території України вночі температура коливатиметься у межах -3°…-5°, тоді як вдень стовпчики термометрів зростуть до 0°…+2°.

Згідно із прогнозом синоптиків, на заході країни буде сонячно зі змінною хмарністю без опадів. Температура вночі опуститься до 0…+2°C, вдень очікується близько +5°…+7°C.

У північних регіонах також ясно і сухо, нічна температура становитиме -3°…-5°C, денна -1°…+1°C.

На півдні України утримається сонячна погода, без опадів. Температура вночі -2°…-4°C, удень +3°…+5°C. На сході країни зрозуміло, але місцями пройде слабкий мокрий сніг. Нічна температура -1°…-3°C, денна 0°…+2°C. У Криму буде хмарно, без опадів, з нічною температурою -1°…-3°C та денною +3°…+5°C.

Прогноз погоди 25 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яких сюрпризів погоди чекати українцям в останню неділю листопада. Готуємось до зустрічі зі справжньою зимою.