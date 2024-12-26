Де в Україні відключення світла триватимуть найдовше: названі дві області

Поступове відновлення можливе завдяки перерозподілу енергії

В Україні після обстрілів на Різдво продовжуються відключення світла по областях. У двох із них обмеження електропостачання точно продовжаться ще приблизно тиждень.

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День Live. За його словами, йдеться про Дніпропетровську та Полтавську області.

"Там підстанції, які знаходяться на самих теплових електростанціях, куди завдавалися удари. Я думаю, що цей час піде на те, щоб вирішити це питання", — сказав Корольчук.

Він додав, що промисловість зараз скоротила своє споживання. Це дозволятиме ці обсяги електроенергії перерозподіляти для населення.

Поступове відновлення можливе завдяки перерозподілу енергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.

Також заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум – до настання весни