Бійки в Раді, лимони постраждалим та крінж з Чорнобилем: найгучніші скандали та курйози з Миколою Тищенком

Ексслуга народу за свою політичну кар’єру встиг багато разів оскандалитися

Одіозний народний депутат Микола Тищенко, який не з’явився до суду за станом здоров’я, прославився не лише своєю політичною діяльністю, а й численними скандалами та курйозами. Чого тільки варта фраза Тищенка: "Караван лає, собака іде", яка прозвучала в суді під час спілкування з журналістами і стала справжнім мемним хітом у соцмережах.

"Телеграф" розповість про найгучніші скандали та кринжові курйози, пов’язані з Миколою Тищенком.

Тищенко і котлета

Микола Тищенко отримав кумедне прізвисько "Коля котлета", проте не всі знають, звідки це прийшло. Як виявилося, за мемом про котлету стоїть пропозиція нардепа та ресторатора відмовитися від слова "котлета" та замінити його на слово "мітбол". Як сказав тоді Тищенко, "мітбол по-київськи" – це родзинка будь-якого святкового столу.

Вітання з Чорнобильською трагедією

За нардепом Миколою Тищенком зауважили, що він плутає державні свята та важливі події. Так, 2023 року нардеп у День Української Державності привітав українців із Днем Незалежності. А 2022 року Тищенко на Різдво привітав народ із Великоднем. Проте найкрінжовішим стало "вітання" Тищенка зі "святом" Чорнобильської трагедії.

Бійки у Верховній Раді

Тут Микола Тищенко не був оригінальним. Він, як і багато інших українських нардепів, встрявав у бійки в будівлі парламенту. З тих, що найбільше запам’яталися — бійка з нардепом Гео Леросом, який критикував Зеленського, і бійка з колегою-нардепом Олександром Куницьким у їдальні Верховної Ради.

Пакет із лимонами для постраждалих

У 2020 році Микола Тищенко привіз пакет із лимонами для постраждалих від вибуху в житловому будинку. Це було на Позняках у Києві. На критику в мережі Тищенко відповів, що привезти лимони для постраждалих його попросили лікарі.

Гречка по 12 гривень, а сало — по 50

Бурхливу реакцію українців викликав коментар Миколи Тищенка щодо зростання цін на продукти. Нардеп тоді дав зрозуміти, наскільки він відірваний від реальної ситуації з цінами в країні. Так, у 2021 році Тищенко заявив журналістам, що купує гречку за 12 гривень, а сало – за 50. І назвав при цьому місце закупівлі – Бессарабський ринок Києва, який вважається найдорожчим ринком у країні. До речі, насправді на той час гречка коштувала в середньому близько 40 грн., а сало — близько 90 грн./кг.

Тищенко у Таїланді під час війни

Історія з відпочинком Миколи Тищенка у Таїланді під час війни теж наробила галасу в українському суспільстві. Як відомо, 26 січня 2023 року стало відомо, що Тищенко у розпал повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду. Він нібито мав "робочу поїздку", про що повідомлялося на сайті Посольства України в Королівстві Таїланд. Водночас у Верховній Раді заявили, що не відправляли Тищенка у відрядження за кордон. Сам Тищенко тоді виправдовувався і заявляв, що займався "розвитком дружніх взаємин в Азії та Африці".

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