У роботі ChatGPT по всьому світу стався масштабний збій

Через збій чат-бот тимчасово недоступний

У четвер, 26 грудня, у роботі популярного сервісу ChatGPT від OpenAI по всьому світу стався масштабний збій.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на Downdetector. Збій спостерігається по всій планеті Земля. Бот не відповідає на запити, історія запитів у ChatGPT також недоступна.

На проблеми з доступом до сервісу скаржаться користувачі США та країн Європи, таких як Нідерланди та Німеччина. Також повідомляється, що спостерігаються проблеми з роботою в Microsoft і Xbox Live.

ChatGPT – це популярний чат-бот на базі штучного інтелекту. Він був створений у 2022 році: дана система здатна відповідати на запитання, генерувати тексти різними мовами. Автором та розробником ChatGPT є американська науково-дослідна організація OpenAI. Для того, щоб використовувати чат-бот, потрібно зареєструвати свій обліковий запис у OpenAI. Також для користувачів Інтернету доступний простий вхід через облікові записи Google або Microsoft.

На даний час доступ до сервісу для користувачів обмежений в Афганістані, Китаї, Росії, Білорусі, Туркменістані, Ірані та Венесуелі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як працювали ЦНАПи у Києві після атаки хакерів росіян.