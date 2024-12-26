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Журналісти з'ясували, хто з суддів та топчиновників отримує службові квартири без черги

Автор
Марія Назарова
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Елітні ЖК "Славутич" та "Кришталеві джерела", де фігуранти журналістського розслідування отримали житло Новина оновлена 26 грудня 2024, 22:56
Елітні ЖК "Славутич" та "Кришталеві джерела", де фігуранти журналістського розслідування отримали житло. Фото Колаж "Телеграфа"

Часто отримувачі службових квартир приватизують їх перед своїм звільненням, а інколи – після нього

Службове житло мало б допомагати тим, хто справді цього потребує. В таких елітних житлових комплексах як "Славутич" чи "Комфорт Таун" квартири виділяють. Але не українцям в біді – а суддям, прокурорам і топ-чиновникам.

Для них це часто +1 додаткова квартира, яку можна записати на родичів, а потім і приватизувати. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info, автори якого розповіли хто насправді отримав службове житло в "елітках", а потім його приватизував.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Людмила Губська, яка допомогла Куницькому стати нардепом, отримала службове житло в елітному київському ЖК "Комфорт Таун", а потім разом із родиною скупила ще нерухомість у Черкасах. Така квартира, як та що Губська встигла приватизувати до того як вийти на пенсію, коштує приблизно 115000 доларів.

Суддя Шевченківського районного суду Лідія Щебуняєва теж спочатку дочекалася приватизації службової квартири у "Кришталевих джерелах", що на Теремках, а потім одразу звільнилася. Нині квартира орієнтовною вартістю у 80000 доларів вже переписана на чоловіка судді.

Судді Господарського суду Юрій Пітченку дісталася 100-метрова квартира у новобудові, попри те що перед її отриманням його родина мала власне житло на Дніпровській набережній на 114 квадратів. Також на його тещу була записана квартира у ЖК "Дельмар" на Печерську.

Секретарка судового засідання Шостого апеляційного суду Юлія Войтковська отримала двокімнатну квартиру все в тому ж "Комфорт Тауні". Жінка приватизувала її через пів року після свого звільнення. Примітно, що дочка Войтковської на той час мала у власності елітну квартиру, але здавала її в аренду судді, в якого раніше секретаркою працювала її матір.

Сергій Бойчук, який очолює департамент забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, переписав власне житло на матір, а собі оформив службову трикімнатну в елітному ЖК, тих самих "Кришталевих джерелах", яка коштує приблизно 100000 доларів.

Ще один поліцейський Дмитро Соколов, близький друг голови Нацполіції, отримав службову квартиру в ЖК "Славутич" за рік роботи в Києві, а його родина тим часом придбала кілька квартир і приміщень у передмісті. Ідентична трикімнатна квартира у "Славутичі" зараз продається за 130000 доларів.

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що народний депутат України Ігор Кісільов, який балотувався у 2019 році за списками ОПЗЖ, користується незадекларованим "службовим авто", а також 70 млн гривень, які, ймовірно, були отримані незаконним шляхом.

Теги:
#Нерухомість #Корупція #Судді #Елітне житло #Розслідування