Зняття з обліку не допоможе виїхати за кордон? У ДПСУ дали пояснення

Правила перетину кордону визначені у відповідних нормативних актах

Військовий квиток з відміткою про зняття з військового обліку не надає чоловікам права на виїзду за кордон під час дії воєнного стану. Такий документ засвідчує виключно питання військового обліку особи та не є підставою для перетину кордону.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що умови перетину кордону чітко визначені у постанові Кабінеті міністрів №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". За його словами, цей документ також визначає категорії громадян, які мають на це право.

Демченко наголосив, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, кордон можуть перетинати на виїзд лише ті категорії чоловіків, які зазначені у постанові Кабміну. Зокрема у документі йдеться про:

осіб з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

осіб, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки чи інвалідність;

осіб, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання;

осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів, за наявності документів про отримання компенсації на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи;

дідів, повнолітніх братів, вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки;

осіб, які потребують постійного догляду, у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії;

опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою та за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду у супроводі уповноважених працівників закладу догляду або особою, яка його заміщує за наявності документів, що підтверджують інвалідність.

Варто зазначити, що раніше Верховний Суд дійшов висновку, що документ, який підтверджує зняття особи з військового обліку, не є підставою для перетину кордону. Зокрема йдеться про зняття з військового обліку осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

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