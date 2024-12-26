Через ліквідацію МСЕК людей з інвалідністю мобілізуватимуть? У МОЗ дали конкретне роз'яснення

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації

Починаючи з 1 січня 2025 року замість МСЕК, які було вирішено ліквідувати після низки гучних корупційних скандалів, в Україні почнуть працювати команди лікарів-практиків, а процедура проходження медико-соціальної експертизи значно зміниться.

У зв’язку з цим у мережі почали активно поширюватися фейки про те, що людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів. У МОЗ назвали цю інформацію хибною та надали офіційний коментар.

"Друзі, останнім часом поширюються фейки, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматичне скасування статусу інвалідності. Пояснюємо, як усе буде насправді", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ розвіяли популярні "міфи" серед українців та заявили про те, що всі люди, які мають інвалідність, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації на підставі висновку МСЕК протягом усього терміну його дії.

Крім цього, інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності.

"Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану", — наголосили у відомстві.

Також, стало відомо, що команди лікарів-практиків, які замінять МСЕК з 1 січня 2025 року, встановлюють або скасовують інвалідність виключно на підставі критеріїв, прописаних у законодавстві.

Без змін залишиться те, що інвалідність гарантує відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій та допомоги.

Зміниться лише те, що замість МСЕК з 1 січня 2025 працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями.

"Будьте уважні до інформації! Користуйтеся лише офіційними джерелами, наприклад, сторінка Міністерства охорони здоров’я України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК у тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проект закону пропонує з 1 січня 2025 замінити МСЕК командами лікарів-практиків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МОЗ опублікували покроковий маршрут, яким необхідно буде "пройти" пацієнту під час оформлення інвалідності починаючи з 2025 року.