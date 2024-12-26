Лукашенко сказав, скільки "Орєшніков" розмістять у Білорусі: Путін миттєво відреагував (відео)

Білоруський "лідер" натякнув, що РБ може прийняти набагато більше "Орєшників"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нову заяву про "Орєшнік". За його словами, республіка зможе розмістити на своїй території близько 10 комплексів.

Таку заяву він зробив після завершення саміту ЄАЕС, де він також зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. При цьому Лукашенко заявив, що Білорусь готова прийняти й більше комплексів, якщо РФ захоче.

"Думаю, що поки що десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", — сказав Лукашенко.

У цей момент до нього підійшов Путін та білоруський "лідер" повторив свої слова. У відповідь президент РФ сказав наступне:

"Ну десять, куди більше?".

Лукашенко, своєю чергою, сказав, що це "із запасом".

"Орєшнік" — що про нього відомо

Ракета є модифікацією PC-26 і теоретично може бути збита комплексами Patriot та SAMP/T. За даними з відритих джерел, вона обладнана багатоцільовими боєголовками індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення — РГЧ ІН).

Це означає, що носій несе кілька боєголовок, кожна з яких може бути орієнтована на певне місце. Таким чином, одна балістична ракета здатна завдати масштабного удару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 грудня під час прямої лінії Путін намагався залякати українців ударом "Орєшніка". Зокрема, він запропонував якусь дуель — Захід обирає мету у Києві, Росія запускає "Орєшнік", а ракету намагаються збити всіма можливими засобами ППО. Російський диктатор каже, що це неможливо.