Укр

Солнце приготовило подарок для Земли в виде сильной магнитной бури. Когда она завершится

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Светило недолго молчало

Некоторое время на Солнце держалась низкая активность, но эта неделя началась с сильной магнитной бури. Астросиноптики поделились прогнозом, какова сила геомагнитного шторма и когда он завершится.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 25 ноября, наша планета страдает от магнитной бури в 6 баллов, то есть сильной.

Затем в течение 26 ноября-1 декабря на Земле не произойдет каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

Данные о прогнозе солнечных вспышек обновляются онлайн, ведь информация об активности на светиле поступает каждые 10 минут.

Для справки: для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Если на графике есть колеблющиеся от 1 до 4 значения, то они считаются незначительными и почти не влияют. А если есть бури от 5 до 9 баллов, то они представляют угрозу для магнитного поля Земли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли в Украине существенное похолодание в начале новой недели.

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#Прогноз #Магнитные бури #График