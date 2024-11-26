На Сонці спалахнула пляма: чи стала вона причиною сильної магнітної бурі

На світилі знову підвищується активність

На Землі вирує сильна магнітна буря, яка тримається вже два дні. Вчені також попереджають про нову сонячну пляму, що вже встигла спричинити спалах, однак не він став причиною шторму.

Як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячна пляма здатна на сильні вибухи, які можуть бути геоефективними. Це, ймовірно, буде тоді, коли світило повернеться до Землі місцем, де розташована пляма.

Магнітні бурі на землі 26 листопада-1 грудня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 26 листопада, наша планета потерпає від магнітної бурі в 5 балів, тобто сильної.

Вже з 27 листопада по 1 грудня не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям України пощастить з погодою найближчим часом. Прогнозом поділились синоптики з Укргідрометцентру.