Відповідав за повернення команди додому: тренер збірної не повернувся в Україну

Команда повернулася, але без тренера

Тренер збірної України з тенісу та фізіотерапевт Олександр Томарєв не повернувся на батьківщину після Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024. Це не перша втеча діячів українського спорту з країни.

Олександр виїхав із країни за наказом Міністерства молоді та спорту України. Про це йдеться у розслідуванні Tribuna.com.

За інформацією джерела, Олександр залишив Україну 6 січня 2024 року на чолі делегації. Змагальний збір тривав з 6 січня до 2 лютого. Тренер не повернувся на батьківщину, хоча саме він був відповідальним "за забезпечення участі спортсменів та за повернення офіційної делегації національної збірної команди України з тенісу в Україну".

Томарєв після демаршу потрапив до складу збірної України з тенісу на збори – з 28 лютого до 5 квітня у США, а також з 16 квітня по 18 травня у Польщі. Потім тренер шукав фінансові програми підтримки для біженців з України та працював у команді нейтральної тенісистки з РФ Дар'ї Касаткіної на турнірі WTA в Ухані.

Зазначимо, українки успішно виступили на Australian Open-2024. Наприклад, Людмила Кіченок разом із латвійкою Оленою Остапенко вперше у кар’єрі боролася за титул на парному мейджорі.