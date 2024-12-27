Ф’юрі сміявся з Усика, але сам став мемом (фото)

У мережі посміялися з Циганського короля

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) став об’єктом жартів через свою форму в реванші проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО). До речі, українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Про це повідомляє "Телеграф". Річ у тім, що британець високо натягнув шорти, після чого мережа вибухнула мемами на цю тему.

Перед початком поєдинку мережу облетіли кадри з тренувальної кімнати британця, який високо натягнув шорти.

Тайсон Ф’юрі високо натягнув шорти

Враховуючи масштаб події, жарти та меми не змусили на себе чекати.

Примітно, що команда Ф’юрі перед реваншем попереджала Усика про те, що шорти мають бути натягнуті до пупка, щоб уникнути суперечок надалі. Це було відсилкою до поєдинку українця проти Даніеля Дюбуа, який "уложив" Олександра ударом нижче пояса. Дехто вважає, що Усик тоді симулював, а удар прийшовся "вище за пояс".

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував усьому світу справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2 та повне відео бою. Крім того, ознайомтеся з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту, який вперше в історії боксу судив бій.