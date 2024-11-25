Останні крихти тепла: яким областям пощастить з погодою у вівторок, 26 листопада

Метеослужба застерігає водіїв бути особливо уважними на дорогах

У вівторок, 26 листопада на українців чекає суха, але доволі прохолодна погода. На більшості території країни, температурні показники триматимуться у межах -2°…+3°C і тільки на крайньому заході буде на кілька градусів тепліше.

Такий висновок можна зробити з інформації Укргідрометцентру. Мапу погоди опублікували на своєму офіційному сайті.

Температурна карта країни демонструватиме доволі строкату картину. Вночі термометри опустяться до -2°…-7° градусів, при цьому в Криму, на західних та східних теренах очікується температура близько нульової позначки.

Денні показники, як вже зазначалося, коливатимуться в межах від -2° до +3° градусів, причому найтеплішими будуть західні регіони та Одеська область, де стовпчик термометра підніметься до +2°…+7° градусів.

Погода на 26 листопада

Синоптики прогнозують переважно суху погоду з невеликою хмарністю. Винятком стануть Луганщина, Донеччина та Крим, де можливі короткочасні мокрий сніг або дощ. Водночас метеослужба застерігає водіїв бути особливо уважними на дорогах західних, північних областей та Вінниччини, де прогнозується утворення ожеледиці.

Вітрова обстановка характеризуватиметься південно-східним напрямком, на сході та півдні країни очікується північно-східний вітер зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. На заході та півночі пориви можуть сягнути і 10 метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною. Припущення робили на основі народних прикмет.