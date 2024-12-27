Не тільки прісна вода і пісок. Які природні ресурси цікавлять Трампа у Гренландії

Острів площею 2,16 млн км² має величезні запаси корисних копалин

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про плани придбати у Данії Гренландію — автономну територію, розташовану за Полярним колом. Навіщо американському лідеру крижаний острів в Арктиці, який ніхто поки не збирається продавати?

Як виявилося, окрім геостратегічного розташування – у Гренландії розміщено військові бази США, що прикривають американську територію від можливого ядерного удару СРСР через Арктику – острів цікавий Вашингтону своїми надрами.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Навіщо Трампу Гренландія і чи зможе він її купити? Цього ви точно не знали про вкритий льодом острів".

Так, острів площею 2,16 млн км² надзвичайно багатий на природні ресурси, зокрема нафту та рідкісноземельні мінерали, такі як неодим і диспрозій, які найчастіше видобувають у Китаї та Росії. У міру танення криги внаслідок глобального потепління на острові також відкривається доступ до покладів цинку, міді, заліза, урану.

У Гренландії є навіть родовища коштовних рубінів та сапфірів. З часом острів може стати великим експортером піску на тлі глобальної нестачі цього ресурсу. Тала вода вимиває величезну кількість осадів до узбережжя, де їх легко збирати. А товстенні льодовики самі по собі — це варте заздрості джерело чистої прісної води.

Окрім того, Гренландія має важливе стратегічне розташування між Північною Америкою і Європою, що полегшує логістику доставлення видобутого до інших країн.

Раніше "Телеграф" писав, що після слів Трампа Данія виділила мільярди доларів на захист Гренландії.