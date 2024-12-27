Плюс ще один носій "Калібрів". У Росії з’явився новий підводний човен на озброєні

Він може вражати берегові та морські цілі

У п'ятницю, 27 грудня, сили військово морського флоту (ВМФ) Росії поповнив атомний підводний човен "Архангельськ" проєкту "Ясень-М". Він може бути носієм "Калібрів" та "Оніксів", якими РФ обстрілює Україну.

Як пишуть росЗМІ, на підприємстві "Севмаш" відбулась урочиста церемонія посадження на воду військової машини.

"Це третій корабель у лінійці багатоцільових АПЛ проєкту "Ясень-М" — за його створення застосували унікальні новітні російські розробки в галузі озброєння, технічних комплексів та головних енергоустановок", — йдеться у повідомленні.

За словами головкома Олександра Моїсеєва, "Архангельськ" носій усіх типів морської ракетної зброї та може ефективно вражати як морські, так і берегові цілі.

Додамо, що "Архангельськ" належить до четвертого покоління проєкту "Ясень-М". До складу ВМФ РФ входить ще чотири подібні атомні крейсери — "Сіверодвінськ", "Казань", "Новосибірськ" і "Красноярськ". До того ж ще чотири будуються.

Характеристики підводного човна "Архангельськ"

Він оснащений передовими системами озброєння. Зазвичай, є носієм крилатих ракет "Калібр-ПЛ" і універсальних надзвукових ракет "Онікс".

"Калібр-ПЛ" — це далекобійні високоточні ракети, які вражають наземні цілі. Призначені включно для об'єктів критичної інфраструктури, військових баз і командних центрів НАТО.

Ракети "Онікс" — це надзвукова зброя для боротьби з кораблями, включно з авіаносними групами. Проте Росія запускає їх по Україні, вбиваючи цивільних людей.

Субмарина "Архангельськ" має водотоннажність 13 800 тонн, глибину занурення — 520 метрів, екіпаж — 64 людини, автономність — 100 діб, підводну швидкість — 31 вузол.

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