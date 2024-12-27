"Сіські" зі Скадовська, "інваліди" в погонах та Путін – дов*ойоб: топ-10 скандалів 2024 року

Хедлайнерами скандалів були корупціонери, ТЦК та Микола Тищенко

Рік, що минає, виявився в Україні досить "врожайним" на гучні скандали. В цьому контексті відзначилися політики, діячі культури, чиновники, військові та навіть президент. "Телеграф" пропонує згадати найбільш резонансні події 2024 року, які сколихнули країну і спричинили бурю емоцій в суспільстві та соцмережах.

"Сіськадовська"

Вже перші дні 2024 року ознаменувалися гучним скандалом. Так, у новорічному шоу "Кварталу 95" вийшла досить груба пародія на мешканців тимчасово окупованого Скадовська, які нібито не знають української мови.

За сюжетом репризи переселенка зі Скадовська (її зіграла акторка Ірина Гатун) переїхала до Закарпаття та намагається говорити українською, але допускає грубі помилки: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

На таку пародію негативно відреагували тисячі українців, а мер Скадовська Олександр Яковлєв вимагав від "Кварталу 95" публічних вибачень: "Жарти про "сіськи" зі Скадовська, напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями".

Скандальний номер

У підсумку "кварталівці" все ж вибачилися, а телеканал "1+1", де вийшло новорічне шоу, пообіцяв "вирізати" невдалий номер із запису концерту.

Але ж як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Нещодавно "Квартал 95" втрапив у новий скандал, пов'язаний з відсутністю Криму на карті України.

Справа Тищенка

Народний депутат Микола Тищенко, напевно, міг би отримати премію "людина-скандал 2024 року" якби така, звісно, існувала.

Влітку в Дніпрі охоронці Тищенка напали на військового Дмитра Мазоху, який гуляв з дитиною у колясці. Військового скрутили, закували в кайданки та почали бити за зауваження у бік охорони нардепа. За ці дії Тищенко отримав підозру від ДБР за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (стаття 146 КК України). Втім, у самого народного обранця була інша версія подій, мовляв, Мазоха був членом групи, яка кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Обшуки у Тищенко

Коли ж до Тищенка з обшуком завітали правоохоронці, нардеп розбив свої телефони, а на суді попросив не забирати кеш, який знайшло ДБР у нього в помешканні, бо ж нардепу "не буде за що жити".

Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслету, однак Тищенко, вочевидь, "відсвяткував" вирок суду в одному зі столичних ресторанів, де його помітили інші відвідувачі.

Та на цьому скандали пов’язані з іменем нардепа не припинилися. У Дніпрі містяни звинуватили Тищенка в тому, що він скорегував удар по одній з будівель майже в центрі міста. Знімаючи відео про рейди "ботофермами" у Дніпрі, народний депутат назвав одну з адрес — вул. Виконкомівську 24. І після цього 28 червня російські окупанти вдарили ракетою по сусідньому з цією адресою будинку.

На ліжку з доларами

2024 рік пройшов під знаком численних корупційних скандалів, пов’язаних з хабарництвом у МСЕК. Та, певно, найгучніший з них, це справа стосовно керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Під час обшуку у чиновниці знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою у різних валютах. Чоловік Тетяни Крупи Володимир, який під час обшуків ДБР приліг відпочити на ліжку з дбайливо викладеним кешем, одразу ж став героєм чисельних мемів.

Українці жартували

В кабінеті у Крупи завалялось ще 100 тисяч доларів готівкою та низка підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Пізніше в польських банках у одіозної чиновниці знайшли ще 590 тисяч доларів.

Наразі "заслужений лікар України" Тетяна Крупа перебуває під вартою у київському СІЗО. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори-"інваліди"

Скандал з очільницею Хмельницької обласної МСЕК потягнув за собою ще більш гучне викриття. Виявилося, що півсотні прокурорів Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" саме Тетяна Крупа.

Офіс Генерального прокурора ініціював службове розслідування щодо можливих зловживань працівників прокуратури по всій Україні. За результатами розслідування стало відомо, що інвалідність в Україні мають 493 прокурори (при загальній кількості 8367 осіб).

У відомстві пообіцяли провести ретельну перевірку кожного випадку встановлення інвалідності прокурорам, втім, голова Офісу Генпрокурора Андрій Костін після скандалу пішов зі своєї посади.

Топ-втікачі з України

Окрім іншого, 2024 рік запам’ятався великою кількістю VIP-втікачів з України. "Моду" на втечу започаткував відомий блогер Олександр Волошин, який подався до США.

За ним підтягнувся й одіозний нардеп Артем Дмитрук який у серпні незаконно виїхав з України. Втім, іподиякон УПЦ (МП) показав справжній стиль, обравши місцем свого прихистку аристократичний Лондон. Несподівану втечу Дмитрук аргументував погрозами в Україні.

У нардепа все добре в Лондоні

Хутко зник і народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький. У вересні Куніцький виїхав у відрядження до Ізраїлю. Повертатися в Україну нардеп вирішив зайвим клопотом. З Землі Обітованої парламентарій подався до сім’ї, яка перебуває у США.

"Радикали" Бойка

Поки одні нардепи у поспіху полишали Україну, інші навпаки, вирішили нагадати громадянам про своє існування.

У передчутті виборів, на авансцену політичного хайпу, в білому "пальто" вийшов політичний мастодонт, очільник депутатської групи "за все хорошее против всего плохого" "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко. Він опублікував у TikTok відеозвернення, де розкритикував атаки на російську мову, Українську православну церкву Московського патріархату, знесення пам'ятників і перейменування міст.

"Кілька років тому ми були свідками, як зносили пам'ятники Колумбу, відкривачу Америки, в самій Америці. Схожі наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти їм ходити в ту саму церкву, в яку вони хочуть ходити", — несподівано заявив Бойко.

Після цього нардепа викликали на допит в СБУ і колишній топ-функціонер ОПЗЖ був вимушений виправдовуватися.

"Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова, я хочу перепросити", — пом’якшив свій тон Бойко.

Однак іншому нардепу, який також вирішив нагадати про себе, так не "пощастило". Мова про Євгена Шевченка, який на початку листопада пригрозив президенту.

"Час, товаришу президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти", — написав Шевченко у своєму Telegram.

Нардепу вручили підозру у державній зраді і відправили під варту до 11 січня 2025 року без права на внесення застави.

Рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

На початку жовтня, співробітники ТЦК разом із поліцією влаштували рейд біля Палацу Спорту після концерту гурту "Океан Ельзи" у Києві. Вони перевіряли документи у чоловіків, які виходили з концерту та "пакували" людей у буси.

Соцмережі відреагували іронією і водночас обуренням: "Дуже гарний концерт, сподобалось, що ТЦК організували розвезення", "Концерт в Палаці Спорту спеціально організували, щоб потім ТЦК хапали людей на вході?!", "Ви бачили, що відбувалося на виході з залу? Молодих хлопців хапали кадрові військові, які мали б виконувати свій обовʼязок, їх держава готувала до цього багато років!", — писали українці.

Втім, у Київському міському ТЦК та СП запевнили, що цілком законно проводили заходи з оповіщення та перевірки військово-облікових документів у громадян.

"Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", — зазначили в ТЦК.

Дехто скаже, що рейди ТЦК складно вважати скандалами, оскільки військові виконують свою роботу. Все так, однак цей випадок перевірки був масовим, тому й виклав таке бурхливе обговорення.

Путін – дов*ойоб

З легкої руки президента Володимира Зеленського скарбничка характеристик російського диктатора Володимира Путіна, окрім класичного визначення "х*йло", поповнилась новим іменником – "дов*ойоб". Саме так емоційно у своєму Twitter гарант відреагував на слова Путіна з приводу експериментального запуску "Орєшніка" по Києву.

"Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо, у Києві. Зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удар "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми готові до такого експерименту. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель і подивимося, що вийде. Цікаво", — сказав очільник Кремля.

Зеленський розмістив цю заяву у себе в Twitter з коментарем: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Дов*ойоб".

Реакція президента

Слова українського лідера викликали хвилю коментарів та фотожаб. Люди навіть створили відповідний хештег у Twitter – #putindovboyob.

Кулінарне шоу в Лаврі

Напередодні Різдва у скандал втрапив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. В рамках телевізійного проєкту "Реальна історія", кулінар відтворив давні українські різдвяні рецепти. Все б нічого, але цей епізод був відзнятий в Трапезній церкві Києво-Печерської лаври, що спричинило обурення серед віруючих і навіть кліру ПЦУ.

"Різдво – це не жерти і готувати в храмі", — написав у себе в соцмережах відомий священник ПЦУ Олександр Дедюхін.

З ним не погоджувався священник ПЦУ Георгій Коваленко: "Подія від Клопотенка відбулася в Трапезній (!) палаті Трапезного (!) храму. Сучасною мовою — це бенкетна зала, або чернеча їдальня. І, якщо шукати найкраще місце для подібних заходів, — то це саме воно".

Вечеря виявилася скандальною

Та зрештою Клопотенко виявив мудрість і перепросив у всіх, чиї почуття могли зачепити зйомки в Лаврі.

Знущання у 211 бригаді

Найгучніший скандал у війську, під завісу 2024 року, виник навколо 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

За повідомленнями ЗМІ, у цьому підрозділі "вибивали" гроші з військовослужбовців, які були помічені у вживанні алкоголю. Ті, хто не бажав платити, зазнавали побиття та інших знущань. Також у Спеціалізованій прокуратурі в галузі оборони Західного регіону заявили, що командир бригади Олег Побережнюк відправив чотирьох бійців до Хмельницької області щоб ті побудували йому будинок

Крім того, за словами нардепки від "Слуги народу" Юлії Яцик, командування бригади вимагало відсотки з бойових винагород військовослужбовців. Тих, хто відмовлявся віддавати гроші, жорстоко били до розриву внутрішніх органів та переломів кісток черепа.

В ЗСУ розпочали розслідування за фактом нестатутних відносин між військовослужбовцями, а правоохоронці вручили комбригу підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Суд обрав Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але комбриг сплатив 908 тисяч гривень застави і вийшов на свободу.

Звісно, це далеко не всі скандальні події, які відбулися протягом 2024 року, а тільки найгучніші. Втім, хочеться сподіватися, що наступного року приводів для таких антирейтингів буде якомога менше.