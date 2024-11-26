На Солнце вспыхнуло пятно: стало ли оно причиной сильной магнитной бури

На светили снова повышается активность

На Земле бушует сильная магнитная буря, которая держится уже два дня. Ученые также предупреждают о новом солнечном пятне, которое уже успело вызвать вспышку, однако не оно стало причиной шторма.

Как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечное пятно способно на сильные взрывы, которые могут быть геоэффективными. Это, вероятно, будет тогда, когда светило повернется к Земле местом, где расположено пятно.

Магнитные бури на земле 26 ноября-1 декабря

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 26 ноября, наша планета страдает от магнитной бури в 5 баллов, то есть сильной.

Уже с 27 ноября по 1 декабря не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям Украины повезет с погодой в ближайшее время. Прогнозом поделились синоптики из Укргидрометцентра.