Землю накрила сильна магнітна буря: якої вона сили та коли завершиться

Причиною бурі стане спалах магнітної нитки

На Сонці спалахнула магнітна нитка, яка створила викид корональної маси (СМЕ), що вилетів у космос. Вчені застерігають про сильні магнітні бурі на Землі найближчим часом.

Як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, 28-29 листопада СМЕ вразить магнітне поле нашої планети й може викликати геомагнітний шторм класу G2. Викид зі Сонця вилетів внаслідок магнітної нитки, яка була прикріплена до сонячної плями 3901, яка спалахнула 25 листопада.

Однак існує ймовірність, що СМЕ пролетить повз Землю і не спричинить шторм.

Магнітні бурі на Землі 28 листопада-1 грудня

Водночас, згідно з даними сайту Meteoagent, наразі, 28 листопада, на Землі тримається магнітна буря в 5 балів. Наступного дня, 29 листопада, вона виросте до 6 балів.

Вже 30 листопада, у суботу, сила шторму знизиться до середньої магнітної бурі в 4 бали. А у перший день грудня очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях очікувати погіршення погоди найближчим часом.