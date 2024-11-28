Землю накрыла сильная магнитная буря: какой она силы и когда завершится

Причиной бури станет вспышка магнитной нити

На Солнце вспыхнула магнитная нить, которая создала выброс корональной массы (СМЕ), что вылетел в космос. Ученые предостерегают о сильных магнитных бурях на Земле в ближайшее время.

Как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather, 28-29 ноября СМЕ поразит магнитное поле нашей планеты и может вызвать геомагнитный шторм класса G2. Выброс из Солнца вылетел в результате магнитной нити, прикрепленной к солнечному пятну 3901, вспыхнувшему 25 ноября.

Однако существует вероятность, что СМЕ пролетит мимо Земли и не повлечет за собой шторм.

Магнитные бури на Земле 28 ноября-1 декабря

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, 28 ноября на Земле держится магнитная буря в 5 баллов. На следующий день, 29 ноября, она вырастет до 6 баллов.

Уже 30 ноября, в субботу, сила шторма снизится до средней магнитной бури в 4 балла. А в первый день декабря ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях ожидать ухудшения погоды в ближайшее время.