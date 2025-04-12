Трамп змилостивився? Нові подробиці ядерної угоди США та Ірану розповіли ЗМІ

В Омані проходять непрямі переговори США та Ірану

Президент США Дональд Трамп готовий піти на поступки Ірану, аби досягти угоди щодо його ядерної програми. Проте очільник США неодноразово висловлювався проти виготовлення Тегераном ядерної зброї.

Про це пише Axios, посилаючись на джерела. Зазначається, що в Омані проходять непрямі переговори обох сторін щодо цього питання.

"Трамп готовий піти на компроміси заради укладання угоди", — йдеться у матеріалі.

За словами джерела, мета зустрічі американської делегації з іранської в Омані — розуміння того, чи готовий Іран до угоди і компромісу. Водночас більше подробиць щодо ймовірних поступок Трампа не було.

Під час переговорів Іран розглядає можливість запропонувати США такий варіант, щоб дві країни попрацювали над тимчасовою ядерною угодою. Вона може включати часткове призупинення робіт зі збагачення урану, розведення його запасів на 60% і надання інспекторам ООН більшого доступу до ядерних об'єктів Ірану.

Проте експерти вважають, що це не зупинить розробку Іраном ядерної бомби, а лише сповільнить її. Однак тимчасова угода може зміцнити довіру для переговорів щодо комплексної угоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп відповів, чи готовий розпочати війну проти Ірану.