Врятуйте свій урожай: ось чим необхідно обробити дерева після заморозків

Після заморозків сад не можна залишати поза увагою

Квітень здивував українців погодними примхами, адже на зміну весняному сонцю прийшов сніг та заморозки. І такі "гойдалки" нашкодили плодовим деревам, адже багато з них почав розпускатися. Але є способи, завдяки яким можна врятувати врожай.

Нічні заморозки негативно вплинули на розвиток плодових дерев, адже для них різка зміна погоди стала серйозним стресом. Але в матеріалі Actualno підказали чим обробити сад, щоб він порадував якісним урожаєм.

Чим обробити плодові дерева після заморозків

Свій сад після заморозків не можна залишати поза увагою, оскільки дерева досить вразливі і якнайшвидше потрібно допомогти їм відновитися. Одним із найефективніших способів вважається обробка спеціальними стимуляторами росту.

Як врятувати сад після заморозків, Фото: Freepik

Серед найефективніших засобів — "Епін-Екстра", який допомагає деревам адаптуватися до несприятливих умов та підвищує їхню стійкість до хвороб. Інший варіант — "Циркон", він є природним регулятором, створеним на основі ехінацеї. Цей засіб стимулює ріст, покращує запилення та допомагає формувати плоди.

Також можна використовувати янтарну кислоту — універсальний біостимулятор, що підсилює фотосинтез і підвищує здатність рослин засвоювати корисні речовини з ґрунту.

Чим обприскати дерева після заморозків

Наприклад, "Епін-Екстра" потрібно розводити в 5 літрах води (1 ампулу) та обприскувати їм дерева повністю, у тому числі листя та бруньки. Це потрібно зробити одразу, як на вулиці з’явиться плюсова температура. Але обприскування краще виконувати в суху погоду, вранці або ввечері.

Щодо "Циркону", то його потрібно розводити в пропорції 1 мл на 10 літрів. Обприскуйте ним крони дерева відразу після заморозків. За потреби процедуру можна повторити через 7-10 днів.

Якщо хочете використовувати янтарну кислоту, розведіть 1-2 г порошку в 10 літрах води. Цей засіб підходить як для обприскування, так і поливу під корінь. Його слід застосовувати протягом 2-3 днів після заморозків.

"Телеграф" писав раніше, як створити "теплий щит" для плодових дерев під час заморозків. Це допоможе зберегти їхній урожай.