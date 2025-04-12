Найкращі привітання з Вербною неділею 2025: душевні вірші та листівки українською

Не забудьте привітати близьких зі світлим святом 13 квітня

За сім днів до Великодня християни східного обряду відзначають одне із дванадцяти головних церковних свят — Вхід Господній до Єрусалиму. Цей день також відомий у народі як Вербна неділя.

Цей день присвячений урочистому входу Ісуса Христа до Єрусалима, коли його зустрічали жителі міста з пальмовими гілками за кілька днів до розп’яття. Символом свята в Україні стала верба – знак тріумфу життя над смертю.

Цієї неділі, 13 квітня, під час богослужіння в церквах освячують молоді гілочки верби. За народними повір’ями, освячена верба захищає від злих людей та хвороб, приносить в оселю добробут та мир.

Тепло привітайте рідних, близьких та друзів з Вербною неділею 2025. У добірці "Телеграфу" ви знайдете красиві листівки, вітальні картинки та душевні побажання у віршах українською мовою.

З Вербною неділею 2025: красиві вірші та листівки

На Вербну неділю українці йдуть до церкви з гілочками верби, але чи знали ви, що у різних регіонах України вони мають різні назви? Є кілька варіантів.

Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.