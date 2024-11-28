У Сеулі за добу випала рекордна кількість снігу: у мережі показали фото

Такого не було за 117 років спостережень

У столиці Південної Кореї зафіксували сильний снігопад за історію спостережень. За даними місцевих синоптиків, там за ніч навалило 18 см снігу.

Про це пише Yonhap. Зазначається, що негода призвела до проблем із рухом, ДТП та відключенням світла.

За даними Корейського метеорологічного управління попередній рекорд для Сеула становив 12,4 см у 1972 році. Спостереження в країні ведуться з 1907 року.

У деяких містах опади були ще сильнішими. Наприклад, у Сувоні на південь від столиці випав 21 сантиметр снігу. Очікується, що сніг та дощ спостерігатимуться до ранку четверга, хоча у деяких провінціях негода затримається до кінця п’ятниці.

У Сеулі через обвалення снігу троє людей отримали травми, одна з них у тяжкому стані. При цьому в місті через урвища ліній електропередач спостерігалися перебої з електрикою в 170 домогосподарствах.

У місцевих аеропортах було скасовано 150 рейсів, із яких 71 міжнародний. 89 пасажирських поромів були змушені призупинити роботу.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що Київ також незабаром зіткнеться з опадами у вигляді мокрого снігу.