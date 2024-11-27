Дощі та сильний туман: в яких областях очікувати погіршення погоди 28 листопада
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Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах
У більшості областей України у четвер, 28 листопада, очікується густий туман. Через погіршення видимості на дорогах до 200-500 метрів синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.
Атмосферний фронт із циклоном над Польщею принесе дощі у західні регіони. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погіршення видимості
Найскладніша ситуація очікується у західних, північних та Вінницькій областях, де вночі та вранці 28 листопада утвориться густий туман. Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах та дотримуватися безпечної дистанції.
Температура та опади
За прогнозом відомої синоптикині Наталки Діденко, 28 листопада нічна температура повітря коливатиметься від нуля до 4 градусів морозу, а на заході країни — близько нуля.
Удень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4 градусів тепла. На півдні та заході країни буде дещо тепліше — від +4 до +8 градусів. У західних областях пройдуть дощі.
Погода у столиці
У Києві в четвер істотних опадів не прогнозують, проте очікується туман із погіршенням видимості до 300-500 метрів. Температура вночі становитиме 0-2 градуси морозу, вдень — 0-2 градуси тепла. Надвечір у столиці посилиться південний вітер до рвучкого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Карпатах намело до метра снігу. Проте, стійких морозів синоптики не обіцяють.