Дощі та сильний туман: в яких областях очікувати погіршення погоди 28 листопада

Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах

У більшості областей України у четвер, 28 листопада, очікується густий туман. Через погіршення видимості на дорогах до 200-500 метрів синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Атмосферний фронт із циклоном над Польщею принесе дощі у західні регіони. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погіршення видимості

Найскладніша ситуація очікується у західних, північних та Вінницькій областях, де вночі та вранці 28 листопада утвориться густий туман. Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах та дотримуватися безпечної дистанції.

I рівень небезпечності, жовтий, Укргідрометцентр

Температура та опади

За прогнозом відомої синоптикині Наталки Діденко, 28 листопада нічна температура повітря коливатиметься від нуля до 4 градусів морозу, а на заході країни — близько нуля.

Удень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4 градусів тепла. На півдні та заході країни буде дещо тепліше — від +4 до +8 градусів. У західних областях пройдуть дощі.

Погода у столиці

У Києві в четвер істотних опадів не прогнозують, проте очікується туман із погіршенням видимості до 300-500 метрів. Температура вночі становитиме 0-2 градуси морозу, вдень — 0-2 градуси тепла. Надвечір у столиці посилиться південний вітер до рвучкого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Карпатах намело до метра снігу. Проте, стійких морозів синоптики не обіцяють.