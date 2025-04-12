Проблеми через алкоголь та домашнє насильство: в які скандали потрапляв Алієв, якого затримали у Києві

Футболіст відомий своїми висловлюваннями та шлейфом скандалів

У суботу, 12 квітня, у мережі з’явилося повідомлення про те, що футболіста Олександра Алієва затримали у Києві. При цьому стверджувалося, що той сів за кермо у нетверезому стані та взагалі "ледь тримався на ногах".

Хоча сам спортсмен пізніше спростував повідомлення про те, що був п’яний, але тема проблем з алкоголем в Алієва в мережі підіймається регулярно. "Телеграф" вирішив нагадати про те, у які ще скандали потрапляв футболіст.

Складний характер чоловіка почав виявлятися ще за часів, коли він був у молодіжній збірній. Власник "Динамо" Ігор Суркіс навіть називав його "гадьонишом", коли той самовільно залишив базу команди посеред ночі. 2021 року Алієв розповів, що Суркіс тоді поставив йому ультиматум — футбол чи алкоголь.

"Я пішов закодувався, приніс йому довідку. І він мені вкотре повірив. Я не пив чотири роки", — говорив футболіст.

За часів гри за "Динамо" були й інші гучні історії: Алієв називав арбітра "козлом" у 2008 році, а у 2011 році обматюкав журналістку Ганну Тесленко та називав одноклубника Євгена Хачеріді "дятлом".

Однак, ймовірно, найгучніший скандал був пов’язаний із фактами побиття дружини. Тоді проти нього відкривали провадження за статтею про "легкі тілесні ушкодження" двічі. У 2023 році він зізнався, що через складнощі в особистому житті навіть був змушений закінчити кар’єру.

"Коли я розумів, що можу ще грати і скінчив у 30 років. Я знаю, що я міг грати. Але я вже мав таку репутацію, бо Тетяна почала ходити по всім цим камерам і розповідати, який я хе**вий", — говорив Алієв.

Варто зазначити, що після початку російського вторгнення в Україну футболіст записався у територіальну оборону, а 2023 року навіть отримав посвідчення учасника бойових дій. Попри це він все одно потрапляв під роздачу через вперте небажання переходити на українську мову, хоча й один раз показував, що вміє на ній говорити.

Влітку 2024 року, під час початку Курської операції ЗСУ, Алієв закликав "вбивати нечисть і мирне населення", хоча й сам має російське коріння. За це в Росії йому загрожує 7 років ув’язнення. Після цього він приїхав до Суджі та записав звідти звернення до ФСБ.