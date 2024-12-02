Замість синиць — папуги: екзотичні голуби Чернівців готуються до другої зимівлі в парку (фото, відео)

Папуги — інвазивний вид

Пара папуг Крамера оселилась у Жовтневому парку в Чернівцях торік. Перед цією зимівлею їх побільшало — у пари підросли пташенята.

Турбуватися, що їм нічого буде їсти не варто — вони швидко розібрались, де й парку годівнички, а спостерігати за кольоровими "голубами" приходить дедалі більше людей.

Де в природі живуть папуги Крамера

Папуга Крамера є видом, що в природі мешкає в Південній Азії та деяких районах Африки. Цей птах віддає перевагу тропічним низовинним районам, вологим лісам, саванам та ландшафтам з колючими чагарниками. У деяких країнах Європи з м'яким кліматом птахи втікають з кліток і утворили чималі зграї. Найбільше їх скупчення зафіксовано в Лондоні та Брюсселі. В Україні ці птахи зустрічаються в Чернівцях, Львові, Києві та Пирятині. Все це — втікачі.

Як живеться папугам в Україні

Ці птахи здатні витримати мороз до -20 градусів, тож більшість українських зим їм не страшні. Зазвичай ці папуги їдять плоди, зерна, горіхи, ягоди, бруньки, зелені частини рослин. Попри вегетаріанську дієту, в Україні залюбки їдять сало, м’ясні відварені відходи, які лишають для інших птахів.

Папуги в Чернівцях

Папугам в чернівцях нанизують фрукти на гілки / Фото Тетяни Гаврилової

Папуги загрожують українським птахам

Орнітологи радять не захоплюватися папугами в Україні — вони конкурують з місцевими птахами за їжу та місця проживання. В нашій країні вони загрожують синицям, шпакам, дятлам та іншим пташкам, що селяться в дуплах. Чернівчанці Тетяні Гавриловій вдалось сфотографувати бійку папуги з дятлом. Папуги Крамера — не малі пташки і слабші види не можуть їм нічого протиставити.

Папуга б'ється з дятлом/ Фото Тетяни Гаврилової

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