Вместо синиц — попугаи: экзотические голуби Черновцов готовятся ко второй зимовке в парке (фото, видео)

Попугаи – инвазивный вид

Пара попугаев Крамера поселилась в Жовтневом парке в Черновцах в прошлом году. Перед этой зимовкой их стало больше — у пары подросли птенцы.

Беспокоиться, что им ничего будет есть не стоит — они быстро разобрались, где и парк кормушки, а наблюдать за цветными "голубями" приходит все больше людей.

Где в природе живут попугаи Крамера

Попугай Крамера является видом, что в природе обитает в Южной Азии и некоторых районах Африки. Эта птица предпочитает тропические низменные районы, влажные леса, саванны и ландшафты с колючими кустарниками. В некоторых странах Европы с мягким климатом птицы убегают из клеток и образовали немалые стаи. Наибольшее их скопление зафиксировано в Лондоне и Брюсселе. В Украине эти птицы встречаются в Черновцах, Львове, Киеве и Пирятине. Все это беглецы.

Как живется попугаям в Украине

Эти птицы способны выдержать мороз до -20 градусов, так что большинство украинских зим им не страшны. Обычно эти попугаи едят плоды, зерна, орехи, ягоды, почки, зеленые части растений. Несмотря на вегетарианскую диету, в Украине с удовольствием едят сало, мясные отварные отходы, которые оставляют для других птиц.

Попугаи в Черновцах

Попугаям в Черновцах нанизывают фрукты на ветки /Фото Татьяны Гавриловой

Попугаи угрожают украинским птицам

Орнитологи советуют не увлекаться попугаями в Украине — они конкурируют с местными птицами за еду и места жительства. В нашей стране они угрожают синицам, скворцам, дятлам и другим селящимся в дуплах птицам. Черновчанке Татьяне Гавриловой удалось сфотографировать драку попугая с дятлом. Попугаи Крамера – не маленькие птички и более слабые виды не могут им ничего противопоставить.

Попугай дерется с дятлом /Фото Татьяны Гавриловой

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