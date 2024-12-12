До Землі мчить магнітна буря: коли чекати на новий удар

Фахівці дали прогноз на цей місяць

Наприкінці поточного року Землю накриє ще щонайменше одна магнітна буря. Її варто очікувати вже найближчим часом – у середині місяця.

Ця інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. Фахівці оновили прогноз геомагнітної активності у грудні 2024 року.

За їхніми словами, магнітна буря накриє Землю 19 грудня. Відомо, що її К-індекс дорівнюватиме 4 (жовтий рівень). Це означає, що геомагнітна активність не буде надто сильною.

У наступні дні та до 8 січня значних магнітних бур не передбачається. К-індекс буде на рівні 2-3.

Варто наголосити, що ситуація до кінця місяця ще може змінитися у будь-який момент. Прогноз сонячних спалахів оновлюється онлайн у міру надходження даних про активність Сонця. Зазвичай це кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня Землю атакували потужні магнітні бурі, індекс яких був на рівні 7,8 та 9.