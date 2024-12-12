К Земле несется магнитная буря: когда ждать новый удар

Специалисты дали прогноз на этот месяц

В конце текущего года Землю накроет еще как минимум одна магнитная буря. Ее стоит ожидать уже в ближайшее время — в середине месяца.

Данная информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Специалисты обновили прогноз геомагнитной активности в декабре 2024.

По их словам, магнитная буря накроет Землю 19 декабря. Известно, что ее К-индекс будет равен 4 (желтый уровень). Это означает, что геомагнитная активность не будет слишком сильной.

В последующие дни и вплоть до 8 января значительных магнитных бурь не предвидится. К-индекс будет на уровне 2-3.

Стоит подчеркнуть, что ситуация до конца месяца еще может измениться. Прогноз солнечных вспышек обновляется онлайн по мере поступления данных об активности Солнца. Обычно это каждые 10 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября Землю атаковали мощные магнитные бури, индекс которых был на уровне 7,8 и 9.