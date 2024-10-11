Сила магнітної бурі виросла до максимальної: прогноз на вихідні

Цей тиждень на графіку майже повністю "червоний"

Сильна магнітна буря виросла з 8 до максимальних 9 балів потужності й, ймовірно, вируватиме до кінця поточного тижня. Вона була викликана викидом корональної маси 10 жовтня, який вилетів зі Сонця.

Наразі її потужність коливається в межах сильних G3-G4 балів. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Полярні сяйва з’явилися майже в кожному штаті США, аж до Алабами, Міссісіпі, Техасу та південної Каліфорнії. Світлове шоу ще триває, тому, якщо там, де ви живете, темно, відійдіть від міських вогнів і подивіться", — сказали астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі протягом 11 жовтня

Водночас, як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 11 жовтня, на Землі вирує сильна магнітна буря в 9 балів. Наступного дня, 12 жовтня, її сила впаде до 5 балів. А вже у неділю, 13 жовтня, очікується середній геомагнітний шторм в 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні закінчиться бабине літо та увірвуться дощі. Місцями температура повітря може прогрітись до 13 градусів тепла.