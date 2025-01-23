Труну вирізали з каменю, а тіло залили гіпсом: в Англії знайшли незвичайне стародавнє поховання (фото)

Знахідка дуже незвичайна для сільської частини країни

Під час підготовки ґрунту до будівництва дороги в Англії (Велика Британія) археологи натрапили на незвичайний цвинтар часів Римської імперії. Хоча цвинтарі римлян у цьому місці рідкістю не є, але все ж таки знайшлося щось, що прикуло їхню увагу.

Інформацією про знахідку на автодорозі A47 Уонсфорд-Саттон поділилася археологічна компанія Headland Archaeology. Загалом невеликий цвинтар мав 14 могил та ще 7 знайшли за його межами.

Проте найцікавішою виявилася центральна могила. У ній розташовувалась велика кам’яна труна, яку залили гіпсом, що може говорити про місце поховання якоїсь важливої та багатої людини.

Гіпсові поховання періодично зустрічаються в Британії, але більш притаманні великим центрам на кшталт Йорка. Там свого часу знайшли близько 45 таких могил, а ось у сільській частині країни їх зустрічають уперше.

Вважається, що такі поховання асоціюються з багатими людьми, оскільки зазвичай у них знаходять усілякі дорогоцінні предмети. Втім, у цій могилі нічого подібного не було. Хоча археологи все одно звертають увагу на красиво вирізану з цільного шматка вапняку труну, відзначаючи, що напевно її зробили для когось впливового. При цьому сам камінь для неї було видобуто не менше ніж за 50 кілометрів від місця поховання, що додало б вартості його транспортування.

Побічно версію про багате походження римлян підтверджують і сусідні могили. В одній із них знайшли велику кількість похоронного інвентарю під ногами скелета. Попередній аналіз показує, що це була дівчина віком 16-20 років, а речі могли бути її посагом. Серед цих похоронних предметів були гарна пара срібних сережок, дев’ять браслетів з мідного сплаву, три кільця з мідного сплаву, а також срібна смуга та овальна пластина, які, як вважають, були стрижнем та оправою перстня-печатки

Ще одна багата могила містила в собі останки дитини, в якій, крім десяти браслетів з мідного сплаву, знаходилися чотири оброблені кістяні браслети, оброблений кістяний гребінь, а також пара срібних сережок

В решті могил знайшли сліди кремації, обезголовлення, останки немовлят, залізні цвяхи, які можуть говорити про дерев’яну труну, і порожні могили. Всі ці практики давно відомі у римських похованнях, проте вчені не очікували знайти їх усі разом в одному місці.

При цьому первісна оцінка каже, що цвинтар існував дуже недовго, що додає йому незвичайності.

Раніше "Телеграф" розповідав про цінний давній артефакт, який знайшли у Запоріжжі. Знайденому фрагменту кераміки – понад п’ять тисяч років і він належить до Ямної культури.