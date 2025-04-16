Без чеків і квитанцій. Українці оригінально "оштрафували" водія за паркування на тротуарі (відео)

Креативний штраф для порушника ПДР у Львові

Бувають випадки, коли звичайні перехожі беруть справу контролю за дотриманням правил дорожнього руху у власні руки. Саме така ситуація сталася нещодавно у Львові, де пішоходи вирішили по-своєму "покарати" водія, який припаркував автомобіль у недозволеному місці.

На відео, яке швидко поширилося соціальними мережами, можна побачити автівку, яку хтось залишив просто посеред тротуару. Обурені пішоходи знайшли оригінальний спосіб висловити своє невдоволення – на вікнах автомобіля хтось великими літерами написав балончиком слово "ТРОТУАР". Такий "штраф" виявився досить помітним і, ймовірно, змусив власника транспортного засобу добре запам'ятати, де не варто паркуватися.

Варто нагадати, що офіційні штрафи за неправильне паркування в Україні доволі суттєві. За паркування на тротуарах, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту чи місцях для людей з інвалідністю водіям загрожує штраф у розмірі від 255 до 510 гривень. За паркування у заборонених місцях штраф становить 255 гривень.

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