Сигналгейт: радника Пентагона відсторонили через підозру в причетності до витоку даних

Колдуелл, на відміну від багатьох інших високопосадовців Пентагону, перебуває у "тіні", але при цьому він відіграє важливу роль

Одного з провідних радників міністра оборони США та колишнього телеведучого Піта Хегсета, ветерана морської піхоти Дена Колдуелла, несподівано відсторонили від роботи. Його підозрюють у причетності до витоку інформації – так званий "сигналгейт", скандал із витоком даних листування в месенджері Signal, куди випадково додали редактора видання The Atlantic.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на власне джерело. Відомо, що Колдуелла відправили в адміністративну відпустку, поки триває розслідування за "несанкціоноване розголошення"; можливо, йому доведеться пройти поліграф.

Колдуелл, на відміну від багатьох інших високопосадовців Пентагону, перебуває у "тіні", але при цьому він відіграє у системі керування міністерством оборони США критично важливу роль. Так, Хегсет у тому самому листуванні називав Колдуелла найкращою контактною особою для Ради національної безпеки під час підготовки до ударів по хуситах в Ємені.

"Рішення відправити Колдуелла в адміністративну відпустку не пов'язане з хвилею звільнень після того, як у січні Пентагон очолив Хегсет", – додало видання.

При цьому Колдуелл свого часу виступав проти військової допомоги Україні та за скорочення присутності військових США в Європі. Тому його відсторонення може стати серйозним ударом по позиціях групки антиукраїнських сил у Вашингтоні.

Що відомо про скандал із Signal

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до листування в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів. Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що особисті дані американських посадовців витекли в мережу. Йдеться нібито про електронні адреси, мобільні номери та паролі співробітників адміністрації Дональда Трампа.