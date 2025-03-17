Без досвіду служби теж призивають. Кого можуть забрати та чи є шанс відмовитися

В пріоритеті люди, які мають досвід, але мобілізувати можуть всіх військовозобов'язаних

Повістка може прийти навіть тим, хто ніколи не служив в армії. В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, під час якої призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Як пояснюють юристи, відсутність попередньої служби в армії не звільняє від мобілізації. Законодавство передбачає призов усіх громадян України, які відповідають вимогам віку та стану здоров'я, незалежно від наявності військового досвіду.

У першу чергу призивають тих, хто вже проходив службу або має військову спеціальність, але в умовах повномасштабної війни часто призивають і тих, хто не служив раніше.

Як проходить підготовка новобранців без досвіду

У разі мобілізації чоловіків без військового досвіду перед відправкою до військових частин їх обов’язково направляють на підготовку або перенавчання у спеціальні навчальні центри. Така підготовка може тривати від кількох тижнів до кількох місяців і залежить від спеціальності, яку потрібно опанувати.

Юристи наголошують: навіть якщо ви раніше не служили, ухилятися від повістки не можна. Відмова без законних підстав призведе до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Чи можна уникнути мобілізації

Існують чіткі підстави для звільнення від мобілізації, серед яких:

стан здоров’я, що унеможливлює службу;

утримання трьох і більше неповнолітніх дітей;

догляд за непрацездатними або хворими родичами;

інші законодавчо встановлені причини.

Отже, якщо вас викликали до ТЦК та СП, варто прибути з усіма документами, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від служби. У разі відсутності таких підстав мобілізація неминуча.

Раніше "Телеграф" писав, чи дадуть бронь від мобілізації, якщо у військовому квитку немає звання та спеціальності. Без військово-облікового документа не беруть на роботу.