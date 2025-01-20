В Помпеях під вулканічним камінням та попелом знайшли об'єкт, якому понад 2000 років (фото, відео)

В Помпеях перед виверженням було багате соціальне та політичне життя

У Помпеях зробили унікальне відкриття, яке проливає світло на розкішний стиль життя еліти міста напередодні катастрофічного виверження Везувію в 79 році нашої ери. Археологам вдалось знайти один із найбільших та найкраще збережених комплексів приватних термальних ванн. Цей комплекс понад 2000 років залишився похованим під шарами вулканічного каміння та попелу.

Весь цей термальний комплекс був частиною великої приватної вілли, розташованої в районі Регіо IX. Вважається, що термальний комплекс належить заможному домовласнику, ймовірно, представнику еліти Помпеї.

Старовинні терми відкопали з-під попелу Везувія

Біля терм були сад та бенкетна зала

За словами директора Археологічного парку Помпеї Габрієля Цухтрігеля, цей комплекс може бути найбільшим термальним об'єктом, який коли-небудь знаходився в приватному будинку в місті. Одночасно бути в термах могли до 30 осіб, що дозволило господарю проводити розкішні заходи прямо там.

Комплекс складався з трьох основних кімнат: гарячої (кальдарій), теплої (тепідарій) і холодної (фригідарій). Їх відвідували почергово.

Вчені відновили зовнішній вигляд терм

Термальні купальні слугували не тільки для гігієнічних процедур. Вони були центром соціальної взаємодії, політичних обговорень та місцем укладання угод. Поруч із термами був розташований великий перистиль — сад, обрамлений колонами, який займав значну частину території та бенкетний зал. Відкриття дає змогу глибше зрозуміти, яким був побут та прагнення до комфорту і краси серед вищих прошарків помпейського суспільства.

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